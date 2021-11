Lautaro Martinez, flessione in zona gol. Occasione riscatto in Sheriff-Inter

Lautaro Martinez non sta vivendo il suo miglior momento di forma. L’argentino, infatti, è a secco da 4 partite di campionato e non ha ancora segnato in Champions League. Sheriff-Inter occasione per il riscatto?

RISCATTO – Lautaro Martinez, nelle ultime settimane, ha litigato con la porta. In Serie A, infatti, l’argentino è a secco da quattro partite consecutive: l’ultimo gol, nel nostro campionato, risale al 2 ottobre, giorno della vittoria dei nerazzurri sul campo del Sassuolo. In Europa le cose, forse, vanno anche peggio: nessun gol in Champions League in questa stagione, con l’ultima marcatura che risale al 3 novembre 2020, contro il Real Madrid. Numeri non da Lautaro che, dopo il rinnovo di contratto, vuole regalare altre soddisfazioni all’Inter ed ai suoi tifosi. Magari a cominciare proprio dalla sfida contro lo Sheriff, in programma domani sera alle 21.