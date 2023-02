Lautaro Martinez, feeling non eccellente con il gol contro la Sampdoria

Il solito feeling con il gol dimostrato da Lautaro Martinez in questo mese non ha trovato conferme a Genova contro la Sampdoria. Errori non da lui hanno portato l’Inter ad accontentarsi di un pareggio amaro.

INTESA – Lautaro Martinez non ha brillato contro la Sampdoria. L’argentino è forse stato uno dei peggiori in campo (vedi articolo), questa è sicuramente un’anomalia di un mese da assoluto protagonista. Dopo il Mondiale vinto con l’Argentina el toro è tornato più in forma che mai, ha colpito due volte il Milan e segnato gol decisivi come quelli di Cremona o con il Verona. Lunedì però il feeling con la porta non ha avuto conferme. Due errori colossali hanno segnato una serata da dimenticare. Il liscio in area piccola durante il primo tempo dal cross di Matteo Darmian è stato un presagio di una prestazione sottotono. Lo stop sbagliato poi all’ultimo minuto è un rimpianto troppo grande da dimenticare.

Lautaro Martinez, intesa da ritrovare

LU-LA – Contro la Sampdoria la Lu-La non è mai esistita. Letteralmente annullata da Bram Nuytinck, che ha anticipato continuamente i suoi avversari e respinto in diverse occasioni i tiri. Lautaro Martinez e Lukaku devono ritrovarsi, la coppia deve ricordare i vecchi automatismi per tornare a brillare. Il belga è stato l’unico pericolo del primo tempo nerazzurro, ha permesso ai suoi compagni di avere maggiore spazio ma è calato con il passare del tempo. L’argentino invece ha vissuto la sua serata peggiore dal ritorno dal Qatar, tra errori davanti alla porta e appoggi non ordinati. Sicuramente una serata non basta per cominciare a criticare anche il numero dieci, unica certezza dell’attacco nerazzurro.