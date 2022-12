Lautaro Martinez, l’exploit di Alvarez condanna alla panchina in finale?

Un Mondiale forse da dimenticare per Lautaro Martinez. Il commissario tecnico Lionel Scaloni non può adesso fare a meno della spalla perfetta di Messi, Julian Alvarez. Il destino dell’attaccante dell’Inter sarà lo stesso delle ultime partite.

SOSTITUTO – Lautaro Martinez si dovrà adeguare nuovamente alle gerarchie ormai certe nella squadra di Lionel Scaloni. L’Argentina partirà ancora con la coppia Julian Alvarez-Lionel Messi, che avrà l’obiettivo di scardinare la potente difesa della Francia. L’attaccante dell’Inter non ha impressionato in questi Mondiali: le sue prestazioni sono ai limiti della delusione. 0 gol segnati, 2 partite da titolare e niente più da sottolineare in questo mese di partite. L’unico sussulto è arrivato su calcio di rigore, sì importante, ma che comunque è troppo poco per rendere positivo il rendimento di Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez, destino crudele

FINALE – Come già accaduto nelle ultime 4 partite El toro partirà dalla panchina (vedi articolo). Il destino è lo stesso, le richieste idem. Il commissario tecnico Scaloni avrà ovviamente bisogno di forze fresche a partita in corso, soprattutto in zona offensiva. Lautaro Martinez deve avere la stessa grinta e voglia di determinare dimostrata contro l’Olanda. Fino ad un mese fa il numero 22 argentino sembrava essere il terminale più funzionale nel 4-3-3 di Scaloni: dopo la sconfitta con l’Arabia Saudita tutto è cambiato. Il centrocampo non riesce a reggere il tridente e per questo motivo Dì Maria e il giocatore dell’Inter sono andati in panchina, lasciando spazio a Julian Alvarez, vera sorpresa di questi Mondiali.