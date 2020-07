Lautaro Martinez, esultanza polemica? La verità è un’altra ed è “umana”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez ieri contro il Napoli ha segnato un gran gol, ma a far parlare è soprattutto la sua rabbiosa esultanza. C’è chi vuole costruirci un caso, naturalmente, la ma verità è un’altra ed è semplicissima

SFOGO – Lautaro Martinez sta piano piano uscendo dal tunnel del post lockdown. L’argentino, rispetto alla prima parte di stagione, è sembrato un giocatore completamente differente, almeno fino a qualche partita fa. Ora la condizione atletica è migliorata e le prestazioni crescono di partita in partita. Complici le tante voci di mercato sul Barcellona, i più maliziosi hanno pensato che la scarsa lucidità di Lautaro dipendesse proprio dalle sirene spagnole. Chi invece lo ha vissuto ogni giorno, come Antonio Conte, ha sempre garantito sul suo costante impegno, sia in allenamento che in partita. L’esultanza rabbiosa, come a voler zittire qualcuno, con ogni probabilità è legata alle tante e ingenerose critiche piovutegli addosso in questo difficile periodo. Nessun caso dunque, ma solo uno sfogo umano e liberatorio.