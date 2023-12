Lautaro Martinez fa 94 con l’Inter ed entra nella storia della Serie A

Lautaro Martinez apre le marcature in Lazio-Inter (0-2), siglando la rete numero 94 in Serie A. Ed entra così in una prestigiosa classifica del campionato italiano.

NOVANTAQUATTRO – Con il gol del vantaggio in Lazio-Inter (qui gli highlights), Lautaro Martinez segna il gol numero 94 della sua carriera in Serie A. Diventando il miglior nerazzurro della storia per numero di reti in un anno solare. Ma incidendo anche il suo nome più profondamente nell’almanacco del campionato italiano. Perché la rete numero 15 di Lautaro Martinez in questa Serie A vale al capitano nerazzurro l’ingresso tra i 100 migliori marcatori della storia italiana. Il numero 10 dell’Inter si accomoda accanto a Guglielmo Trevisan (94 gol tra il 1934 e il 1954), e si appresta a scalzare alcuni protagonisti del passato più recente. Da Marco Borriello a Mirko Vucinic, passando per Lorenzo Insigne e Josip Ilicic, tutti a quota 96 sul successivo gradino. Di una classifica all-time che Lautaro Martinez ha già iniziato ad aggredire.