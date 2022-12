Lautaro Martinez e quel possibile alibi per il flop a Qatar 2022

Lautaro Martinez è la sorpresa in negativo tra gli interisti a Qatar 2022. El Toro, nell’ultimo match contro la Polonia, è addirittura andato in panchina in favore di Julian Alvarez. Le prestazioni opache potrebbero però avere una spiegazione

ALIBI – Lautaro Martinez è la stella nerazzurra che meno sta brillando nelle notti qatariote del primo Mondiale d’inverno. Il 10 nerazzurro doveva essere uno dei protagonisti del Mondiale, ma al momento non è riuscito a dimostrare il valore che gli interisti in particolare sono abituati a vedere. Il 22 dell‘Albiceleste non ha ancora convinto da quando è atterrato in Medio Oriente. Una motivazione può essere attribuita a questo crollo. A differenza di alcuni suoi “colleghi del pallone”, Lautaro non si è mai risparmiato con la maglia dell’Inter. Il classe ’97 di Bahia Blanca ha sempre giocato da inizio stagione, e assieme a Edin Dzeko ha condotto i nerazzurri fino alla sosta per la competizione iridata, non uscendo praticamente mai dal rettangolo verde. Come molti altri hanno fatto notare, l’attaccante argentino non ha mai avuto paura di mettere la gamba in un contrasto, o di fare quella corsa in più per aiutare la propria squadra. L’atteggiamento da professionista di Lautaro è sempre stato una delle sue qualità maggiori, sin dal suo arrivo a Milano. Possibile quindi che questa voglia di andare al 100% con la maglia nerazzurra possa avere avuto delle conseguenze fisiche sul Toro. In definitiva, questo potrebbe essere uno dei motivi del suo calo.

NUOVO INIZIO – Sabato però l’Argentina di Scaloni affronterà l’Australia negli ottavi di finale. Il Ct dei sudamericani, nonostante la panchina contro la Polonia, crede molto nel suo numero 22. Lautaro, dal canto suo, vuole dimostrare di meritare quel posto da titolare che Scaloni gli aveva riservato fino a ieri.