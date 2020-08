Lautaro Martinez e le gerarchie di Conte: Inter avanti, Sanchez in corsa

Lautaro Martinez ha vissuto un periodo poco felice nella seconda parte di stagione, tra i rumors sul Barcellona e le critiche. L’argentino, però, ha sempre avuto massimo sostegno da Antonio Conte. In vista di Inter-Bayer Leverkusen il Toro dovrebbe giocare ancora una volta titolare, in luogo di Sanchez

UOMO DECISIVO – Nella prima parte di stagione, Lautaro Martinez e Lukaku hanno trascinato l’Inter nonostante i tanti impegni e la mancanza di sostituti. Antonio Conte ha ribadito più volte questo concetto e ha dimostrato la stima per il Toro, confermando praticamente sempre il suo ruolo da titolare in rosa. Per questo, nonostante un Sanchez in grande forma, ci sono pochi dubbi su chi scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen. Questione di talento, prospettive e gerarchie da rispettare: l’inestimabile fiducia di Conte verrà ripagata da Lautaro sul campo?