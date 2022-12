Lautaro Martinez e la prima finale Mondiale: El Toro felice a prescindere

Lautaro Martinez prenderà parte alla sua prima finale in un Mondiale. El Toro, visto il grande momento di forma di Julian Alvarez, probabilmente partirà dalla panchina. In ogni caso, il 10 dell’Inter è fiero di essere arrivato lì ed è pronto a sostenere l’Albiceleste anche dalla panchina

FELICE NONOSTANTE TUTTO – Lautaro Martinez sta per tagliare un grande traguardo nella sua carriera. El Toro giocherà la sua seconda finale con la nazionale Albiceleste, dopo quella di Copa America nel 2021. Il numero 22 quasi sicuramente non partirà dal 1′ nella finalissima. Rimane comunque a disposizione di Lionel Scaloni e, in ogni caso, pronto per entrare a partita in corso, e magari decidere la partita come successo nei quarti di finale contro l’Olanda. Il Ct della Nazionale sembra aver trovato la chiave in attacco, con l’inserimento di Julian Alvarez affiancato da Leo Messi. I due si trovano molto bene, e i 3 gol alla Croazia ne sono la prova. L’intesa tra il numero 10 e Lautaro non è mai stata messa in discussione. Ciò che ha penalizzato El Toro molto probabilmente è lo stato di forma. Il giocatore dell’Inter, come ammesso anche dal suo agente, sta giocando con delle infiltrazioni. Dolori probabilmente dovuti alle partite giocate in nerazzurro, nelle quali il classe ’97 non si è mai risparmiato, mettendo sempre la gamba nei contrasti ed effettuando sempre quella corsa in più per il bene della sua squadra.