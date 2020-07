Lautaro Martinez e i commenti negativi: giù le mani! Conte zittisce: Inter x2

Lautaro Martinez non ha convinto contro il Brescia, nonostante l’ampia vittoria per 6-0 dell’Inter (qui le pagelle). L’attaccante argentino è al centro di incessanti rumors e anche di diverse critiche. Antonio Conte, però, è stato chiaro nel postpartita, assumendo una posizione chiara

CHI SCENDE E CHI SALE – Lautaro Martinez appare in netto calo dopo una prima parte di stagione straordinaria, in cui si è imposto a suon di gol nell’attacco nerazzurro. I calci al palo dopo un’occasione sfumata contro il Brescia dimostrano il nervosismo in un momento in cui fare gol e fornire ottime prestazioni appare un po’ più difficile per il Toro. Le critiche ovviamente non mancano e fanno il paio con i mesi di rumors di mercato sul Barcellona. Conte è stato inequivocabile nel postpartita: Lautaro Martinez e Lukaku sono stati l’epicentro dell’Inter in questa stagione. La crescita di Sanchez è un’arma in più che verrà sfruttata, soprattutto considerando il gran numero di partite. Non si può, però, dimenticare l’andamento di 2/3 di stagione e il tandem LuLa considerato una delle migliori coppie d’Europa. Valutazioni tecniche e economiche da non disperdere in vista delle scelte in campo e del prossimo mercato.