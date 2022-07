Lautaro Martinez è già on fire. Lukaku ancora no. LuLa ancora a metà

L’Inter contro la Pro Sesto quest’oggi ha svolto un nuovo allenamento congiunto ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha già un Lautaro Martinez on fire, mentre Romelu Lukaku ancora no.

SITUAZIONI – L’Inter ha giocato quest’oggi ad Appiano Gentile contro la Pro Sesto un nuovo allenamento congiunto. Tanti segnali positivi per Simone Inzaghi, come il ritorno e il gol di Milan Skriniar (vedi articolo). Ma non solo. Lautaro Martinez ha confermato lo stato di forma eccezionale con l’argentino che sembra non abbia mai staccato dallo scorso anno. Oggi un’altra doppietta a confermare come ormai sia un attaccante maturo e pronto a iniziare la prossima stagione al top. Discorso differente per Romelu Lukaku. Il belga ancora non è al top della condizione con Big Rom che oggi contro la Pro Sesto non ha trovato il gol. Arriveranno, certo, nessuna critica o polemica ma il fatto è che il giocatore si deve adattare alla nuova squadra e la squadra deve ritrovarsi con Lukaku. L’anno scorso con Simone Inzaghi si è preferito di più la costruzione del gioco per arrivare al gol, con Lukaku torna il calcio verticale e le sponde veloci. Insomma, tempo al tempo.