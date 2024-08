Lautaro Martinez il dubbio della vigilia: scelta in vista di Chelsea-Inter

Domani a Stamford Bridge è in programma Chelsea-Inter, amichevole di lusso che chiuderà il precampionato per la squadra nerazzurra. Il grande dubbio della vigilia riguarda Lautaro Martinez, la cui presenza a Genova è più che fondamentale.

RIENTRATO – Tornato ad Appiano Gentile con due giorni di anticipo rispetto al programma originale, Lautaro Martinez continua la sua preparazione in vista della prossima stagione. L’argentino ha, di fatto, avuto un breve stacco dopo un’annata trionfale con la vittoria del ventesimo scudetto da capitano dell’Inter e con la vittoria della Copa América con l’Argentina, con tanto di gol decisivo in finale contro la Colombia. L’assenza di Mehdi Taremi per infortunio e le condizioni non propriamente al massimo (per usare un eufemismo) di Marko Arnautovic, portano ora il capitano nerazzurro a diventare una presenza fondamentale per la gara contro il Genoa del prossimo sabato. Il che porta a dubbi sulla sua presenza in Chelsea-Inter.

Lautaro Martinez dubbio della vigilia: sì o no per Chelsea-Inter?

DUBBIO – Se da una parte naturalmente Simone Inzaghi vorrebbe portarlo con sé a Londra per schierarlo in attacco insieme a Marcus Thuram, dall’altra il tecnico sa bene che in questo momento non può prendersi alcun rischio vista proprio la situazione del reparto offensivo. Ecco perché oggi si farà il punto della situazione tra Lautaro Martinez e il tecnico. La sensazione è che si possa andare verso un’assenza dell’argentino in Chelsea-Inter, con Joaquin Correa e, all’occorrenza, Eddie Salcedo da utilizzare in Chelsea-Inter di domani. Il numero dieci nerazzurro avrebbe così l’occasione di restare ad Appiano Gentile e continuare a recuperare la condizione senza troppi rischi. Per essere il più possibile pronto per la sfida di Genova.