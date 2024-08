Lautaro Martinez, doppio traguardo all’orizzonte! Una data da segnare

Lautaro Martinez corre in soccorso della sua Inter. Il capitano nerazzurro, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina, rientrerà in anticipo ad Appiano Gentile rispetto alla data prestabilita (8 agosto). L’infortunio di Taremi richiede infatti uno sforzo in vista dell’esordio in campionato. Quando lo rivedremo a Milano?

ATTEGGIAMENTO – Lautaro Martinez è il capitano dell’Inter e da capitano si comporta. L’argentino, che ha vinto la finale di Copa America, sarà ovviamente l’ultimo a fare rientro ad Appiano Gentile ma per aiutare la sua squadra ha modificato i programmi iniziali. Il suo rientro dalle ferie, infatti, è stato inizialmente fissato per l’8 agosto ma l’infortunio di Mehdi Taremi ha cambiato le carte in tavola.

PRONTI ALLA PARTENZA – L’iraniano, che ha ben impressionato in questo precampionato con ottime prestazioni e gol, ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e dunque rimane in dubbio per la prima partita di campionato, fissata il 17 agosto alle ore 18.30 a Marassi contro il Genoa. Ecco allora che Lautaro manda un segnale forte e importante: rientro anticipato per essere pronto a scendere in campo dal 1′ contro gli uomini di Alberto Gilardino. La stessa cosa ha fatto il suo compagno di reparto, Marcus Thuram, rientrato con due giorni di anticipo.

Lautaro Martinez in soccorso della sua Inter: quando si rivedrà ad Appiano Gentile?

Lautaro quindi ritroverà Simone Inzaghi e il resto della squadra al completo prima del previsto: ma quando atterrerà a Milano? Considerando che Thuram e Benjamin Pavard hanno tagliato le loro ferie di due giorni, è presumibile che faccia la stessa cosa anche il numero 10 interista. Per cui il giorno da segnare in rosso sul calendario potrebbe essere martedì 6 agosto.

DOPPIO TRAGUARDO – Oltre a rimettersi al lavoro con l’Inter, Lautaro ha un altro conto in sospeso con i nerazzurri, ovvero l’annuncio del rinnovo. L’accordo è stato raggiunto prima della Copa America e come da programma l’annuncio ufficiale arriverà non appena farà rientro a Milano. La prossima settimana quindi potrebbe segnare un traguardo importante, anzi un doppio traguardo: rientro ad Appiano e annuncio del rinnovo in grande stile.