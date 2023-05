Lautaro Martinez, dopo Verona-Inter priorità al -3 più che al -2

Lautaro Martinez firma un’altra doppietta in Verona-Inter (0-6). La seconda consecutiva dopo quella alla Lazio di domenica scorsa. Ora si staglia un traguardo storico davanti all’attaccante argentino.

PERCORSO DEFINITO – Lautaro Martinez si mette definitivamente alle spalle il periodo di crisi, dopo l’ottimo inizio di 2023. E in Verona-Inter serve un’altra doppietta dopo quella alla Lazio. Certificando quella in corso come la seconda miglior stagione della sua carriera, dal punto di vista realizzativo. Il 10 nerazzurro sale infatti a 19 gol in campionato, 23 totali nella stagione. Piazzandosi a sole 2 reti di distanza dal record dello scorso anno: 25 reti stagionali, di cui 21 in Serie A. Con altre otto gare (almeno) da giocare tra campionato e coppe. E non è l’unico traguardo che appare all’orizzonte del Toro.

TRAGUARDO VICINO – I due gol di in Verona-Inter si traducono in 97 reti totali con la maglia nerazzurra per Lautaro Martinez. L’argentino è quindi a sole 3 lunghezze dalla tripla cifra tonda. Prima di lui, solo dieci giocatori sono riusciti a segnare almeno 100 gol con l’Inter. E solo due negli ultimi 30 anni. Christian Vieri (123 gol totali in nerazzurro) e Mauro Icardi (124). Si tratta quindi di un risultato pienamente alla portata di Lautaro Martinez. Che vuole incidere ancor di più il suo nome nella storia dell’Inter.