Lautaro Martinez, dopo lo Spezia il nulla: senza lui l’Inter non gira

La stagione da trascinatore di Lautaro Martinez, al momento, si è fermata a La Spezia. Con il rigore strappato dalle mani di Romelu Lukaku e fallito. Un’occasione che è coincisa non solo con lo stop di gol da parte dell’attaccante argentino, ma anche con la spirale negativa dell’Inter.

BLOCCATO – L’ultimo gol di Lautaro Martinez risale a Inter-Lecce. 5 marzo 2023, che coincide anche con l’ultima vittoria stagionale dei nerazzurri. Sei le partite seguenti, senza che la squadra sia mai riuscita a conquistare la vittoria. E senza che l’argentino sia riuscito a trovare la via del gol. Perché la sua stagione sembra essersi fermata a La Spezia, nella gara seguente a quella vinta contro i salentini a San Siro. Precisamente al 14′, quando Lautaro Martinez strappa il pallone dalle mani di Romelu Lukaku e si presenta sul dischetto davanti a Dragowski. Facendosi parare la conclusione. Da lì, il numero 10 nerazzurro è entrato in una spirale negativa.

MOMENTI NEGATIVI – E proprio il periodo negativo di Lautaro Martinez coincide con il periodo negativo dell’Inter. Chiaramente non può trattarsi di una coincidenza. In questa stagione l’argentino – coadiuvato nella prima parte da Edin Dzeko, prima che anche quest’ultimo smettesse di trovare la via del gol – ha trascinato la squadra a suon di gol. Quattordici in campionato, uno in Champions League (contro il Barcellona nel 3-3 del Camp Nou). Anche ieri, contro la Salernitana, Lautaro Martinez ha avuto la palla perfetta per poter chiudere la partita, poco prima che il cross di Candreva finisse in rete per l’1-1 finale. Con un grave errore: allargandosi, l’argentino ha perso l’efficacia del suo contropiede, cercando un discutibile “scavetto” bloccato facilmente da Ochoa. Sia come sia, l’argentino deve ora risvegliarsi e tornare decisivo. Per sé stesso e per la squadra.