Lautaro Martinez, dopo la siccità due centri di fila. Obiettivo continuità

Con il rigore segnato nella trasferta di ieri a Venezia vinta per 0-2 (rivedi QUI gol e highlights), Lautaro Martinez ha trovato il suo secondo gol consecutivo dopo quello messo a referto contro il Napoli la scorsa domenica. Ora l’obiettivo è dare continuità alle sue prestazioni, specialmente in termini realizzativi.

SECONDO DI FILA – Dopo più di un mese di astinenza dal gol (dal 2 ottobre al 20 di novembre), Lautaro Martinez contro il Venezia ha messo a segno la seconda rete di fila. L’argentino, con il rigore che si è guadagnato e cha ha poi trasformato in pieno recupero, sale così a quota sette gol in campionato alla pari del compagno di reparto Edin Dzeko. Il tutto entrando dalla panchina al posto di uno spento Joaquin Correa. Di per sé non sarebbe una notizia, se non fosse che Lautaro Martinez dopo una partenza a tutto gas ha attraversato un periodo di appannamento non solo all’Inter, ma anche in nazionale. Da cui sembra essersi destato.

Lautaro Martinez torna al gol. Ora l’obiettivo è la continuità

ASPETTO DA MIGLIORARE – Un altro importante segnale arrivato dal gol di ieri contro il Venezia per Lautaro Martinez è la ritrovata fiducia nel battere i calci di rigore. Perfetto quello di ieri, con il quale ha spiazzato Sergio Romero. Sicuramente utile anche a livello mentale dopo l’errore nel derby che è di fatto costato la vittoria all’Inter. Adesso il numero dieci nerazzurro deve (ri)trovare continuità specialmente in termini realizzativi, per soddisfare le aspettative e diventare il leader dell’attacco. I numeri fin qui sono dalla sua parte (quantomeno in campionato), con la media di un gol ogni due partite. Ma il periodo di ‘siccità’ deve restare solo un lontano ricordo.