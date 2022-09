Lautaro Martinez, dopo la Nazionale tocca all’Inter: momento fondamentale

Lautaro Martinez, dopo le grandissime prestazioni in nazionale (assist contro la Giamaica), è pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco dell’Inter. El Toro, complice il rientro attardato di Romelu Lukaku, guiderà sicuramente l’attacco nerazzurro nella prossima partita di campionato contro la Roma.

PESO DELL’ATTACCO – A Lautaro Martinez le responsabilità piacciono. E ora, al rientro delle nazionali, ne avrà parecchie. Dopo aver illuminato con la maglia dell’Albiceleste, realizzando un gol contro l‘Honduras e un assist per Julian Alvarez nel match contro la Giamaica, El Toro rientrerà in Italia assieme a Joaquin Correa. Il numero 10 nerazzurro sarà a disposizione di Simone Inzaghi da giovedì, esattamente a 48 ore da Inter-Roma, partita fondamentale per il futuro nerazzurro. La squadra di Inzaghi non può più sbagliare. Troppi i punti persi fino ad ora. Per cui, è il momento di iniziare a correre, per non perdere la testa della classifica, che attualmente dista 5 punti.

TORO FONDAMENTALE – Lautaro Martinez è la vera certezza dell’attacco nerazzurro. Sempre schierato titolare, il classe ’97 originario di Bahia Blanca è a quota 3 gol e un assist, realizzati in 7 partite di campionato. Numeri buoni ma che possono essere sicuramente migliorati. El Toro lo sa e lavora per essere decisivo, già dal big match di sabato. Se c’è un giocatore che al momento rappresenta appieno l’Inter è Lautaro Martinez. Inzaghi lo sa e difatti non se ne priva. Il numero 10 è fondamentale per l’Inter.