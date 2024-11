Lautaro Martinez dopo il Venezia ricorda gli errori con la Juventus

Nel post partita di Inter-Venezia Lautaro Martinez ha parlato da capitano, ricordando a tutti che vincere non significa aver superato tutti i problemi. Col pari con la Juventus a fare da monito.

VINCERE NON BASTA – Non basta una vittoria per “guarire” l’Inter. Per quanto l’1-0 col Venezia pesi in classifica, in casa nerazzurra bisogna ancora ben tenere presente cosa non funziona. E il primo a dirlo è stato Lautaro Martinez. Un fatto da non sottovalutare visto che si tratta del capitano del gruppo.

PAROLE CHIARE – Dopo la vittoria col Venezia il Toro ha parlato coi giornalisti. Ed ha sottolineato la sua insoddisfazione. Con un riferimento preciso. Ecco le parole di Lautaro: “scusate, sono troppo agitato. Dobbiamo chiudere prima le partite, è successo già con la Juve. Il campionato è lungo ma dobbiamo crescere ancora in questi dettagli”. Una frase che indica due cose.

DOPPIO MESSAGGIO

DUE CONCETTI – Il primo messaggio, immediato, è l’insoddisfazione del capitano. Va bene la vittoria finale, ma l’Inter non può chiudere con questi patimenti una partita in casa con una delle ultime della classifica. La gestione deve migliorare e per farlo serve in primis più cattiveria in zona gol quando si hanno le occasioni. Ma poi c’è il riferimento specifico alla partita con la Juventus. Ed è qui il secondo messaggio. Quel 4-4 non è stato dimenticato. Sta ancora lì nella testa dei giocatori. A fare da monito, a rammentare quali problemi attanagliano la squadra, a rappresentare in modo quasi tangibile i problemi dell’Inter attuale. Quindi bene i tre punti, ma serve altro. Perché quel pari con i bianconeri ancora non è stato superato. Le mancanze viste in quella gara sono ancora presenti.