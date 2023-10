Lautaro Martinez domina il ‘Toro’ e non si accontenta della doppia cifra

Lautaro Martinez dopo aver raggiunto la doppia cifra in questo avvio di stagione, diventando uno dei quattro giocatori ad aver già raggiunto questo numero di gol nei maggiori 10 campionati europei, contro il Torino ha anche superato questa quota trovando un altro gol.

ANCORA IN GOL – Lautaro Martinez in Torino-Inter ha segnato il suo undicesimo gol stagionale. Un avvio straordinario quello dell’argentino che grazie ai suoi undici gol segnati fin qui in questa stagione, è il secondo giocatore più prolifico in questo avvio di campionato 2023-2024 nei maggiori campionati. Quello contro il Torino non è solo l’undicesimo gol stagionale per l’argentino, ma soprattutto trentaduesimo nel 2023.