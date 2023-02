Lautaro Martinez, un’altra dimostrazione per l’Inter: sacrificio importante

Lautaro Martinez si dimostra sempre più leader di questa Inter e sempre più attaccato alla maglia nerazzurra. Un’ulteriore testimonianza di ciò arriva proprio dalle sue parole, con le quali ha confermato di aver praticamente sacrificato il suo Mondiale pur di dare il massimo per i nerazzurri (vedi intervista)

SEMPRE AL MASSIMO – Un’occasione irripetibile il Mondiale in Qatar per Lautaro Martinez. Il primo. Storico, visto il risultato finale. Ma forse non goduto al 100%. Lo ha rivelato il giocatore stesso, che ha sottolineato di aver giocato con un problema alla caviglia e di non essere riuscito a dare il massimo per i suoi compagni di nazionale. Il massimo, però, lo ha dato proprio con l’Inter. Già, perché Lautaro Martinez avrebbe potuto tranquillamente ‘ingigantire’ il suo problema alla caviglia e restare a riposo per tutta la prima parte di stagione, pensando prima alla nazionale e poi alla maglia nerazzurra.

FONDAMENTALE – E per fortuna Lautaro Martinez ha mostrato tutta la sua dedizione all’Inter. Perché è proprio grazie a lui e a Edin Dzeko che i nerazzurri hanno tenuto botta tra alti e bassi nella prima parte di stagione, visti i ‘desaparecidos’ Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Ora Lautaro Martinez ha ritrovato la sua forma migliore e lo ha mostrato dopo il rientro proprio dal Mondiale. Sette i gol in nove partite, tra cui anche quelli in entrambi i derby che sono valsi le vittorie contro il Milan in Supercoppa Italiana e in Serie A. Tra poco arriva anche la Champions League. Un altro palcoscenico importante dove il Toro vorrà sicuramente brillare.