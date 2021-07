Lautaro Martinez dimostra che Conte aveva ragione! Barella e Bastoni ci provano

Lautaro Martinez ha trionfato in finale di Copa America con la maglia della sua Argentina (vedi articolo) mentre stasera tocca a Barella e Bastoni sfidare l’Inghilterra nella finalissima di Euro 2020. Conte, prima di andare via, disse che i nerazzurri ormai sanno cosa significa vincere. Uno lo ha già dimostrato

PROFEZIA – Lautaro Martinez, dopo la conquista dello scudetto, ha alzato al cielo la Copa America con la maglia della sua Argentina, battendo il Brasile al Maracanà. Un anno a dir poco pazzesco per il numero 10 dell’Inter, che aggiunge un trofeo prestigioso alla sua personale bacheca e conferma di aver capito come si fa. Antonio Conte lo disse prima di andare via: i giocatori dell’Inter ormai sanno come si vince. Aveva indubbiamente ragione, lo dimostra Lautaro e stasera avranno occasione di farlo anche Nicolò Barella e Alessando Bastoni.

DIMOSTRAZIONE – Intanto i due nerazzurri hanno raggiunto la finale di Euro 2020, un obiettivo già di per sé importante. Barella lo ha fatto da protagonista mentre Bastoni solo da comprimario, ma nell’unica partita giocata ha fatto sicuramente vedere di che pasta è fatto. Non una novità per chi lo ha seguito con la maglia dell’Inter. La sfida con l’Inghilterra, che giocherà in casa in uno stadio gremito di tifosi inglesi, non sarà per nulla semplice. La squadra di Gareth Southgate è solida, gioca un buon calcio e può contare su uomini di esperienza mentre l’Italia di Roberto Mancini è più giovane, ma non per questo meno valorosa. Barella e Bastoni sanno come si fa e la speranza di tutti i tifosi, interisti e non, è che lo mettano in pratica nell’esame finora più importante della carriera.