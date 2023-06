Lautaro Martinez, destino intrecciato con Alvarez. Mondiali, poi…

La storia di Lautaro Martinez e Julian Alvarez è veramente particolare. I due giocatori sono stati protagonisti dell’Argentina vincitrice del Mondiale in Qatar, si affronteranno ora anche in finale di Champions League.

DESTINO – Lautaro Martinez ha vissuto una stagione da protagonista assoluto. L’attaccante dell’Inter è diventato vero leader della squadra nerazzurra e guidato i suoi a suon di gol per la vittoria di due trofei. La doppietta in finale di Coppa Italia prima, poi la rete del 3-0 in Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad. La crescita dell’argentino è stata netta rispetto agli scorsi anni, non solo i numeri descrivono la portata del suo apporto. Lautaro Martinez ha vinto un Mondiale, risultando decisivo con il rigore della semifinale con l’Olanda, adesso è in finale di Champions League. La possibilità di vincere le due coppe più ambite da ogni calciatore è reale, ma questa chance l’attaccante la condivide con un suo compagno di nazionale: Julian Alvarez. Il giocatore del Manchester City è il sostituto di Erling Haaland, ma il destino tra i due si incrocia ancora una volta dopo ciò che è successo in Qatar.