Lautaro Martinez, sarà un Derby speciale: una prima volta! E inguaia Milito

Lautaro Martinez si appresta a giocare il suo primo Derby da capitano. Inter-Milan gara speciale per lui, può inoltre superare Milito

UN GOL PER LA STORIA − Manca sempre meno al Derby di Milano, la terza e ultima stracittadina della stagione. Inter-Milan non varrà un trofeo o uno Scudetto bensì un viatico fondamentale verso l’importantissima corsa Champions League. Una gara da non sbagliare. Il Derby è sempre una partita a sé, una sfida particolare e diversa da tutte le altre. In breve: è la Partita. Lo sa bene Lautaro Martinez, autore di ben sei gol contro il Milan fra tutte le competizioni. Proprio come colui che a Milano, sponda nerazzurra, ha fatto la storia e che ha consigliato l’Inter nell’ormai lontano 2018: Diego Milito. Il Toro, proprio come il Principe, ha appunto timbrato sei volte contro i cugini. Un altro gol nel Derby lo farebbe entrare di diritto nella storia nerazzurra come il secondo miglior marcatore straniero del match. Davanti a lui il solo Stefano Nyers con 11. In cima, nella classifica all-time, invece l’inarrivabile Giuseppe Meazza con 12 reti.

SPECIALE − Quello di domenica sera sarà un Derby speciale per Lautaro Martinez. Il primo probabilmente con la fascia di capitano al braccio. Nonostante Milan Skriniar sarà della partita, resterà il Toro il capitano dell’Inter. Occasione unica per l’attaccante nerazzurro, già a quota 11 gol in campionato. Lautaro Martinez sta vivendo un formidabile periodo di forma. Il Mondiale, non solo lo ha riempito di un altro e storico alloro a soli 25 anni, ma lo ha ancor responsabilizzato e reso più forte. Il Toro si è completamente compenetrato nel ruolo di leader tecnico prendendosi l’Inter da capitano vero. I numeri sono dalla sua: sette gol nelle ultime otto partite. Non vuole fermarsi.