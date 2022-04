Lautaro Martinez-Correa dal 1′ in Inter-Milan? I precedenti insegnano

Dopo la vittoria contro lo Spezia, Inzaghi è già al lavoro in vista di Inter-Milan (domani alle 21). E uno dei nodi da sciogliere è la coppia d’attacco. Sarà possibile vedere Lautaro Martinez e Correa insieme dal 1′?

ROTAZIONI OFFENSIVE – Con l’1-3 a La Spezia, l’Inter archivia la terza vittoria consecutiva in campionato, che vale la permanenza a -2 dal Milan capolista. Tuttavia i rossoneri continuano ad essere nel mirino di Simone Inzaghi. Martedì infatti si giocherà il derby che vale la semifinale di ritorno in Coppa Italia. Una partita che mette in palio la finale, e forse qualcosa di più. E uno dei pensieri che attanagliano il tecnico nerazzurro riguarda il reparto offensivo. Chi partirà titolare in attacco? Sarà possibile vedere il duo argentino composto da Lautaro Martinez e Joaquin Correa?

Inter-Milan: gli elementi sul tavolo di Inzaghi

VALUTAZIONI D’OBBLIGO – La suggestione in salsa albiceleste stuzzica Inzaghi per due motivi. Uno meramente tecnico, e uno statistico. Innanzitutto, contro lo Spezia Edin Dzeko è sembrato piuttosto a corto di fiato. Nulla di impensabile, considerando gli oltre 3.000 minuti giocati in stagione dal bosniaco. Inzaghi difficilmente rinuncia al suo numero 9, considerato l’unico in grado di far girare le manovre offensive in un certo modo. Ma il recupero di Correa potrebbe sopperire ampiamente a questo, garantendo un po’ di riposo a Dzeko.

PRECEDENTI CHIARI – Potrebbe quindi configurarsi l’ipotesi di vedere il Tucu insieme a Lautaro Martinez dal 1′ nel derby di Coppa. Una coppia che in questa stagione ha battuto il calcio d’inizio solo in quattro occasioni. Che tuttavia scendono a tre, perché Inter-Empoli di Coppa Italia non fa statistica (Correa uscì dopo 5 minuti). Il duo Campione d’America è stato titolare in Serie A contro Sassuolo, Napoli e Spezia, sempre nella girone d’andata. Tre partite che corrispondono a tre vittorie, e sempre con almeno un gol di Lautaro Martinez. Precedenti che fanno ben sperare, ma in realtà Inzgahi vorrà testare la coppia anche per consolidare l’affiatamento in vista del rush finale in campionato. Dove tutti i giocatori saranno indispensabili, e dove il successo di gruppo dovrà essere messo davanti alle esigenze personali.