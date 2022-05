Lautaro Martinez, contro l’Empoli caccia a un record con l’Inter: ecco quale

Lautaro Martinez ha messo lo zampino in quattro reti nelle ultime quattro uscite con la maglia dell’Inter. Il “Toro” è tornato a segnare nel momento più importante della stagione e ora è caccia al suo record personale: un record che può arrivare già questa sera contro l’Empoli

RECORD – Lautaro Martinez ha ripreso la marcia nel momento più importante della stagione. Il “Toro” si è messo la squadra sulle spalle e, in campionato, è stato spesso decisivo: l’argentino, infatti, ha messo lo zampino in 4 reti nelle ultime quattro uscite della squadra (tre gol ed un assist, ndr). L’argentino, adesso, è a 17 marcature in campionato: pareggia il suo massimo in carriera in Serie A, fatto registrare nello scorso torneo. Nella sfida contro l’Empoli di questa sera, quindi, con un gol Lautaro migliorerebbe il suo record di marcature in Serie A con la maglia dell’Inter. Un obiettivo importante al livello personale, che va a braccetto con gli obiettivi di squadra: per lottare ancora per lo scudetto i gol dell’argentino in questo finale di stagione saranno fondamentali.