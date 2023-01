Lautaro Martinez, contro il Monza si salva solo lui davanti: rimandati in due

Lautaro Martinez è l’unico giocatore a salvarsi nel pareggio di Monza. El Toro segna e regge l’attacco da solo, mentre Lukaku e Dzeko appaiono fuori forma

SUFFICIENZA PIENA – Nella drammatica notte di Monza, la buona notizia che Simone Inzaghi può portare a casa è la prestazione di Lautaro Martinez. El Toro, tornato titolare dopo la panchina contro il Napoli, gioca da titolare e regge da solo l’attacco. Un gran gol di rabbia e tante buone giocate, tra cui un palo nel secondo tempo. Simone Inzaghi potrà quindi contare su di lui per i prossimi impegni, sperando che la sua condizione fisica vada in crescita.

RIMANDATI – A deludere invece sono Dzeko e Lukaku. I due giocatori, che avevano fatto bene contro il Napoli, pagano probabilmente la stanchezza e steccano la prima trasferta del 2023. Il bosniaco parte titolare ma non riesce a incidere in alcun modo. Il belga prende il suo posto nella ripresa ma non riesce a supportare in maniera adeguata Lautaro, e anzi si mostra impacciato. In vista del match di Coppa Italia contro il Parma, Big Rom potrebbe partire dal 1′ per cercare di recuperare la miglior forma in vista dei prossimi impegni. Il numero 90 deve alzare l’asticella e dimostrare il suo valore, che al momento appare nascosto.