Lautaro Martinez, continua periodo proficuo in zona gol. Trovata continuità

Lautaro Martinez è reduce dalla prima doppietta stagionale in Serie A. L’argentino sembra essersi definitivamente messo alle spalle un periodo nero.

DOPPIETTA – Lautaro Martinez ha trovato, in Inter-Cagliari, la prima doppietta stagionale. L’argentino, reduce da 5 gol nelle ultime 4 partite, si è finalmente lasciato alle spalle un periodo nero, dove non riusciva a trovare il gol né con i nerazzurri né con la Nazionale argentina. L’argentino è tornato ad essere decisivo in campionato, dove ha griffato il successo sul Napoli ed ha steso il Cagliari con due gol (che potevano essere tre con una precisione maggiore sul dischetto, ndr). La continuità tanto ricercata, quindi, sembra essere arrivata.

CONTINUITA’ – Lautaro Martinez sembra finalmente aver trovato continuità con la maglia dell’Inter. Fondamentale per l’argentino, e per la squadra, per perseguire obiettivi importanti sino a fine stagione. Dopo le sfide con Salernitana e Torino, infatti, a genanio l’Inter è attesa da un tour de force pesantissimo, con ben 4 scontri diretti e la finale per la Supercoppa Italiana. E lì, i nerazzurri, avranno bisogno del miglior “Toro”.