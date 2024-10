Lautaro Martinez con l’Empoli deve indicare la via alla squadra

Empoli-Inter deve essere la partita di Lautaro Martinez. Inzaghi chiede a lui di prendere in mano la situazione e indicare la via alla squadra in un momento potenzialmente difficile.

RISPOSTE CERCASI – Per Lautaro Martinez e compagni, Empoli-Inter non sarà una partita normale. Le scorie del 4-4 sono evidenti in tutto l’ambiente Inter. Il Napoli dopo aver battuto il Milan è già scappato e la sensazione generale è che tutto stia sfuggendo di mano già ora. Per questo serve una risposta in campo. E questa risposta sarebbe il caso arrivasse da Lautaro Martinez.

CAPITANO CERCASI – Il capitano dell’Inter infatti è stato incapace di incidere nella sfida con la Juventus. Malgrado l’Inter almeno in fase offensiva abbia prodotto tanto e con continuità. E questa scena muta è stata singolarmente dolorosa visto il risultato finale. Per questo proprio da Lautaro ci si aspetta un segnale con l’Empoli.

FIDUCIA IN LAUTARO MARTINEZ

FIDUCIA DI INZAGHI – Il primo a chiedergli questo è proprio Inzaghi. Il calendario suggerirebbe una gestione delle punte titolari nelle prossime partite con Empoli e Venezia, in vista degli usuranti impegni con Arsenal e Napoli. Invece il tecnico ha intenzione di puntare su Lautaro. Pure dopo una prestazione così opaca. Nessun riposo, nessuna gestione. Subito in campo. Questo perché serve sia il capitano ad indicare la via.

INDICARE LA VIA – Il ruolo di Lautaro Martinez nell’Inter infatti non è solo quello dell’attaccante. Il Toro è il leader, il simbolo, il capitano. Il suo contributo non si limita a segnare i gol. In un momento potenzialmente difficile serve sia lui a prendere in mano la situazione. E quindi Empoli-Inter diventa una sua prova di maturità.