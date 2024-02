Lautaro Martinez con l’Atalanta è perno del gioco verticale

Lautaro Martinez è stato protagonista assoluto di Inter-Atalanta. L’argentino infatti oltre al gol è stato una chiave dell’impostazione tattica offensiva di Inzaghi.

CHIAVE DEL GIOCO – Lautaro Martinez con l’Atalanta ha segnato. Questo però non fa più notizia ormai. Diventa quindi più interessante andare a vedere come Inzaghi lo ha sfruttato nella partita. Il tecnico infatti ha chiesto al suo numero 10 un lavoro specifico. Mentre Arnautovic attaccava la linea difensiva, l’argentino era chiamato a venire incontro. Per poi diventare perno del gioco in verticale.

SFRUTTARE LO SPAZIO – Guardiamo i tocchi totali del Toro, presi da Whoscored:

Lautaro ha toccato il pallone 40 volte. Ed è evidente la sua presenza nella zona centrale del campo. In particolare verso la trequarti. In quello spazio l’argentino si staccava dalla marcatura per difendere il pallone e giocarlo. Possibilmente in verticale. Dei suoi 24 passaggi infatti ben 16 sono stati in verticale, e li potete vedere in questa grafica di FoootData:

Parliamo di passaggi rischiosi, per spezzare le linee e velocizzare il gioco, quindi gli errori (in rosso nella grafica) sono giustificabili. In ogni caso, il numero 10 è stato non solo il finalizzatore della squadra, ma anche il perno della manovra offensiva sulla trequarti. Ulteriore prova della sua completezza tecnica.