Lautaro Martinez con l’Argentina da infortunato, il punto

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez malgrado i problemi fisici mostrati contro l’Atalanta è in ritiro con l’Argentina. Il giocatore è in dubbio per la prima partita, ma non tornerà a Milano.

NESSUNA GESTIONE – Ci sono nazionali aperte al dialogo e pronte, in qualche modo, a venire incontro all’Inter nella gestione dei suoi giocatori. Altre invece non ci sentono e vanno avanti per la loro strada. Pensando ai propri interessi, anche scommettendo sull’integrità fisica dei giocatori. E’ il caso attuale dell’Argentina con Lautaro Martinez.

INFORTUNATO – Il numero 10 dell’Inter ha accusato un problema fisico prima della gara con l’Atalanta. Ha dovuto giocare lo stesso per assenza di alternative e ha pure segnato, ma il suo gioco è risultato evidentemente condizionato. Da infortunato gli è stata evitata la convocazione, con annesso viaggio intercontinentale? Ovviamente no. L’alibi dell’assenza di un riscontro strumentale ufficiale ha coperto la situazione. E ora tutti si chiedono: Lautaro Martinez giocherà? E se si quanto? In che condizioni?

TORO SPREMUTO – Dal ritiro dell’Argentina sono arrivate le prime notizie. E il primo allenamento a parte. Ma tutta la situazione sembra minimizzata. Il Toro ha qualche problemino, è in dubbio, ma resta in ritiro. E si punta a farlo giocare, da titolare. Il ct Scaloni quindi non ha in testa nessuna gestione particolare. Aspetta solo che Lautaro Martinez smaltisca i fastidi. Per poi mandarlo in campo. Con tutti i rischi annessi. I tifosi dell’Inter sono autorizzati a gesti apotropaici. Anche perché il ragazzo ha ben chiare le sue priorità.