Lautaro Martinez, con l’Inter mai così continuo in fase realizzativa

In questa stagione Lautaro Martinez è diventato sempre più leader di questa Inter. Dopo la vittoria del Mondiale con l’argentina il Toro si è ripresentato con una consapevolezza diversa. I suoi numeri confermano che ha finalmente acquisito quella continuità in fase realizzativa che negli anni precedenti aveva fatto vedere solo a sprazzi.

PROBLEMA DA RISOLVERE − Da quando Lautaro Martinez è arrivato all’Inter ha sempre fatto vedere di possedere delle grandi doti tecniche e realizzative. Negli anni il suo livello è cresciuto sempre di più, così come la sua importanza per la fase offensiva e per il gioco dei nerazzurri. Il suo unico problema sembrava legato solo alla continuità con la quale andava in gol. Problematica che spesso ha portato a bruschi cali nei risultati della squadra. Il Toro negli anni precedenti aveva sempre alternato alcuni periodi in cui riusciva a segnare in qualsiasi modo per un discreto filotto di partite. Con lunghissimi periodi di digiuno nei quali era capace di non andare in gol anche per più di un mese. In questa stagione ciò sembrava quindi destinato a ripetersi. Nella prima parte di campionato infatti questa sua caratteristica era stata ampiamente confermata.

IL CAMBIAMENTO − Dopo il Mondiale vinto con l’Argentina però qualcosa è scattato dentro di lui. Al suo rientro a Milano Lautaro Martinez è tornato con una maturità e una consapevolezza diverse. In questo 2023 sembra infatti aver risolto il problema continuità e i suoi numeri confermano questo miglioramento. Il dieci nerazzurro è andato a segno 9 volte in 14 partite disputate riuscendo anche a fornire un assist. Dopo la ripresa del campionato il suo periodo di digiuno più lungo è stato soltanto di 2 partite consecutive. Ciò conferma quindi una grande crescita, dovuta probabilmente anche alla responsabilità affibbiatagli dal club. Da quando il Toro ha iniziato a indossare la fascia da capitano con continuità è maturato anche il suo atteggiamento in campo. Nelle pertite lo si vede sempre comportarsi da leader sostenendo i compagni e mettendoci la faccia con dichiarazioni forti come dopo la sconfitta di Bologna.

