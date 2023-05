Lautaro Martinez, col Milan una storia speciale. Punto fermo

La storia di Lautaro Martinez con il Milan è speciale, i suoi gol sono l’emblema del rapporto dell’attaccante nerazzurro con i cugini. L’argentino è il punto fermo del reparto secondo Simone Inzaghi.

PUNTO FERMO – Lautaro Martinez ha segnato in due occasioni su tre in questa stagione contro il Milan. Ha colpito con il 3-0 a Riad in Supercoppa Italiana poi per l’1-0 decisivo a Milano nella gara di ritorno di campionato. Il suo rapporto con i rossoneri è speciale, perché ha timbrato il cartellino 7 volte nel Derby. Nella partita di andata della semifinale di Champions League sarà lui ovviamente il punto fermo in attacco. Simone Inzaghi vede in Lautaro Martinez il leader, l’uomo insostituibile che al suo fianco avrà uno tra Romelu Lukaku o Edin Dzeko. El toro è già stato decisivo nella competizione europea col Benfica e a Barcellona, che si possa ripetere per aumentare il proprio bottino stagionale di 2 gol.