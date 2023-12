Lautaro Martinez col gol in Inter-Udinese lancia un messaggio chiaro

Lautaro Martinez segna il gol che vale il 4-0 di Inter-Udinese, e con cui infrange una serie di record. Ma soprattutto una rete non banale, quasi allegorica, per diversi motivi.

NUMERI IN CRESCITA – Lautaro Martinez veniva da una trasferta di digiuno a Napoli, ma con Inter-Udinese rimette le cose a posto. Il capitano nerazzurro mette la firma nel poker contro i friulani, segnando il gol numero 14 in questa Serie A (16 in stagione). E scrivendo un nuovo record assoluto nella storia dell’Inter (qui il focus). Ma si potrebbe pensare che la sua rete del 4-0 di ieri sera fosse quasi inutile. Soprattutto per il momento specifico in cui arriva, ossia quando mancavano sei minuti al 90′. Eppure è il modo in cui Lautaro Martinez costruisce quel gol a dare un significato completamente diverso (e pieno) alla marcatura.

SEGNALE FORTE – Rivedendo l’azione del 4-0 di Inter-Udinese, Lautaro Martinez guadagna palla appena prima della linea di centrocampo, su verticalizzazione di Stefano Sensi per innescare la ripartenza veloce. Il capitano nerazzurro è sbilanciato quando gli arriva il pallone, tanto che sembra perderlo in favore del connazionale Martin Payero. Un’azione che apparentemente si spegne a centrocampo, con buona pace del tentativo di transizione dell’Inter. Invece Lautaro Martinez non si arrende, riprende il possesso del pallone e parte indiavolato verso l’area friulana. Scoccando un destro potente dal limite che si infila vicino al palo più lontano. Un gol famelico del numero 10 nerazzurro, che fa capire come lui e la squadra che guida siano completamente focalizzati sull’obiettivo. Senza volersi accontentare. Neanche su un pallone perso nella metà campo avversaria a cinque minuti dal recupero.