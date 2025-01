Lautaro Martinez vede tre bandiere italiane: classifica marcatori Inter All-Time

Lautaro Martinez è tornato a segnare con regolarità, avanzando con decisione nella classifica marcatori All-Time in maglia Inter. L’attaccante argentino adesso ha nel mirino tre calciatori italiani che hanno scritto la storia nerazzurra. E le occasioni di sorpasso diventano ghiotte

MILANO – La rete di Lautaro Martinez a Praga è importante per diversi motivi. In primis perché si tratta del gol decisivo nello 0-1 di Sparta Praga-Inter, che vale altri tre punti in classifica. E permette all’Inter di avvicinarsi agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League ma senza passare dagli Spareggi. Si tratta del secondo gol stagionale in Europa del numero 10 argentino nonché dell’undicesimo in tutte le competizioni. Le reti di Lautaro Martinez sono suddivise tra Serie A (8), Champions League (2) e Supercoppa Italiana (1). Al momento il capitano nerazzurro non è il capocannoniere della squadra ma è secondo alle spalle del compagno di reparto francese Marcus Thuram, che è già a 14 reti stagionali. E sono 14 anche le reti totali di Lautaro Martinez in Champions League, le stesse di Adriano, finora recordman nerazzurro nella competizione. Questa è la grande novità nella classifica marcatori All-Time in maglia Inter ma “versione” internazionale.

Quanti gol ha segnato Lautaro Martinez con la maglia dall’Inter?

CLASSIFICA MARCATORI – La distribuzione delle reti stagionali di Lautaro Martinez è un continuo crescendo. Dall’esordio ad agosto (0) fino a gennaio (4), che prevede ancora due partite – contro Lecce e Monaco – in calendario, è cambiato tutto. Bene a settembre (2), meglio a ottobre (3), poi un calo tra novembre (1) e dicembre (1). Febbraio sarà il mese-verità per l’Inter, ma tra fine gennaio e inizio marzo si giocheranno partite altrettanto importanti. Per l’occasione a Simone Inzaghi servirà il miglior Lautaro Martinez sotto porta e non solo lì. Nel mirino dell’attaccante argentino non c’è più solo il brasiliano Adriano ma anche e soprattutto gli italiani Roberto Boninsegna, Benito Lorenzi e Sandro Mazzola, che sono raggiungibili e superabili in diverse classifiche già nel periodo sopracitato. Lautaro Martinez è il primo marcatore straniero della storia dell’Inter ma non è nella Top-5 All-Time. Per ora… Di seguito tutti i dati aggiornati.

Classifica marcatori Inter All-Time in tutte le competizioni: ecco tutti i bomber nerazzurri

1. Giuseppe MEAZZA – 284 gol (+144)

2. Alessandro ALTOBELLI – 209 gol (+69)

3. Roberto BONINSEGNA – 173 gol (+33)

4. Sandro MAZZOLA – 162 gol (+22)

5. Luigi CEVENINI (III) – 158 gol (+18)

6. Benito LORENZI – 143 gol (+3)

7. LAUTARO MARTINEZ – 140 GOL

8. Istvan NYERS – 133 gol (-7)

9. Mauro ICARDI – 124 gol (-16)

10. Christian VIERI – 123 gol (-17)

Classifica marcatori stranieri Inter in tutte le competizioni

1. LAUTARO MARTINEZ – 140 GOL

2. Istvan NYERS – 133 gol (-7)

3. Mauro ICARDI – 124 gol (-16)

Classifica marcatori Inter: Lautaro Martinez raggiunge Icardi e punta Boninsegna

Classifica marcatori Inter ma solo in Serie A

1. Giuseppe MEAZZA – 198 gol (+87)

2. Benito LORENZI – 138 gol (+27)

3. Istvan NYERS – 133 gol (+22)

4. Alessandro ALTOBELLI – 128 gol (+17)

5. Sandro MAZZOLA – 116 gol (+5)

6. Roberto BONINSEGNA – 113 gol (+2)

7. Mauro ICARDI e LAUTARO MARTINEZ – 111 GOL

9. Christian VIERI – 103 gol (-8)

10. Attilio DEMARIA – 76 gol (-35)

Classifica marcatori Inter ma solo in competizioni UEFA

1. Alessandro ALTOBELLI – 35 gol (+18)

2. Sandro MAZZOLA – 20 gol (+3)

3. ADRIANO – 18 gol (+1)

4. LAUTARO MARTINEZ – 17 GOL

5. Romelu LUKAKU – 16 gol (-1)