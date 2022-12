Lautaro Martinez, che scorpacciata (3+2) in due anni e mezzo!

Sono state due stagioni e mezzo sicuramente da ricordare per Lautaro Martinez, che ha fatto una vera e propria scorpacciata di trofei. A partire dallo scudetto con l’Inter nel 2020, terminando (per ora) con il Mondiale vinto con l’Argentina.

TRE PIÙ DUE – La carriera di Lautaro Martinez negli ultimi due anni e mezzo ha preso sicuramente una svolta più che positiva. A partire dalla vittoria dello scudetto con l’Inter di Antonio Conte con la maglia da titolare. Per passare poi al primo trofeo con l’Argentina, nell’estate del 2021. Quella Copa America nella quale è sceso in campo da titolare, riportando un trofeo che alla sua nazionale mancava da quasi 30 anni. Ma non solo. Perché Lautaro Martinez, di nuovo da titolare (e protagonista dell’attacco dopo l’addio di Romelu Lukaku) con la maglia nerazzurra ha sollevato anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia la scorsa stagione. Per arrivare, poi, alla storica conquista della Coppa del Mondo in Qatar. Cinque trofei in totale.

NUOVO STIMOLO – A venticinque anni, per Lautaro Martinez questo di sicuro non rappresenta un punto di arrivo. Ma di partenza. La voglia di continuare a vincere trofei è sicuramente grande per il Toro, che ha davanti a sé ancora un grande futuro sia con la maglia dell’Inter che con la maglia dell’Argentina. Un nuovo stimolo per lui, che sicuramente farà felici i tifosi dell’Inter.