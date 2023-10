Lautaro Martinez, che differenza con l’Argentina: problema gol

Lautaro Martinez con l’Argentina ha un impatto diverso rispetto a quello a cui ha abituato con l’Inter. Con un dato a simboleggiare la distanza: i gol.

STORIE DIVERSE – I tifosi dell’Inter sono abituati a collegare Lautaro Martinez ai gol. L’impatto del Toro infatti è andato sempre in crescita nei suoi anni in nerazzurro, arrivando fino all’esplosione di questo inizio di stagione. Con l’Argentina però l’attaccante sta vivendo una storia molto diversa.

PROBLEMA COL GOL – Lautaro è un titolare di Scaloni. Di più, uno dei simboli assoluti del nuovo ciclo vincente dell’Argentina. Ma ultimamente l’attaccante ha un chiaro problema proprio col gol. In albiceleste non segna dal settembre 2022. Prima dei Mondiali, poi vinti. Da allora fino all’ultima sfida col Paraguay fanno dodici partite senza trovare la rete. Un digiuno decisamente insolito. Che si spiega anche con le differenze di impiego rispetto all’Inter.

IMPIEGO DIFFERENTE – In maglia nerazzurra nello stesso lasso di tempo le reti sono state trentasei. Guardiamo l’heatmap del Toro nell’ultima sfida col Paraguay, presa da Sofascore:

Si vede come l’attaccante ha dovuto svariare molto, facendo da riferimento del gioco fuori dall’area. Con la presenza in zona gol limitata al minimo. E infatti sono arrivati appena due tiri, di cui uno in porta. In una partita complessivamente positiva, per tocchi e qualità. Ma senza la possibilità di dare quel qualcosa di più. Se pensate a Inter-Benfica, una differenza praticamente totale di prestazione. Se Inzaghi cerca sempre di dargli spazio per arrivare al tiro, massimizzando la sua utilità, con l’Argentina Lautaro è un pezzo dell’ingranaggio. Senza una particolare valorizzazione.