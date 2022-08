Lautaro Martinez cerca riscatto dopo Lecce: contro lo Spezia trend positivo

Lautaro Martinez ha disputato una buona gara contro il Lecce, dove però non è arrivata la rete. In Inter-Spezia, l’argentino, proverà a trovare il riscatto

FORMA – Lautaro Martinez, ha disputato una buona gara al “Via del Mare” contro il Lecce. Gara in cui l’argentino non ha trovato il gol, ma in cui si è mosso bene ed ha cercato di partecipare in maniera attiva alla manovra. Il “Toro”, però, è apparso anche molto nervoso, specie dopo il brutto intervento di Baschirotto ai suoi danni. Contro lo Spezia, quindi, l’argentino cerca il riscatto per provare a mettere a referto il primo gol ufficiale della sua stagione. Nei match contro la squadra ligure, Lautaro Martinez vanta un trend positivo: nelle ultime due uscite, infatti, il “Toro” ha siglato 2 gol e 2 assist contribuendo, in entrambe le circostanze, alla vittoria dell’Inter. Un buon auspicio, forse, in vista della sfida di sabato sera.