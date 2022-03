Lautaro Martinez, c’è da rompere un altro digiuno adesso

L’Inter è pronta a cercare la rimonta in casa del Liverpool. Per staccare il pass per i quarti di finale di Champions League infatti domani c’è da rimontare lo 0-2 subito a San Siro. Lautaro Martinez ha rotto il digiuno in Serie A con una tripletta, ora c’è da romperne un altro.

DIGIUNO – L’Inter deve provare a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Certo, l’impresa è tutt’altro che semplice visto che i nerazzurri dovranno rimontare lo 0-2 subito all’andata a San Siro in casa del Liverpool. I Reds ovviamente sono una delle migliori squadre d’Europa ma non bisogna tremare. I nerazzurri hanno ritrovato gioco e gol, soprattutto con Lautaro Martínez che si è sbloccato dopo un digiuno che durava in Serie A dal 17 dicembre scorso. L’argentino si è pure raccontato in Careers (vedi articolo). La tripletta segnata alla Salernitana gli dà morale ma ora c’è da rompere un altro digiuno, quello in Champions League. Il Toro infatti, ha un dato inquietante in Champions. L’ultimo gol segnato risale alla fase a gironi della scorsa stagione, nel 3-2 (sconfitta) subito contro il Real Madrid in trasferta, precisamente era il 3 novembre 2020. Da lì Lautaro Martínez non ha più segnato. Domani deve essere l’occasione per tornare al gol, un gol che sarebbe pesante in chiave partita perché metterebbe sicuramente un po’ di ‘paura’ al Liverpool.