Lautaro Martinez camaleonte: in Torino-Inter cambia ruolo

Lautaro Martinez chiude la Serie A 2022/23 senza timbrare in Torino-Inter (0-1). Ma offre una buona prova in ruolo (quasi) inedito.

A SECCO – Lautaro Martinez termina la Serie A 2022/24 con 21 gol all’attivo. Pareggiando così il bottino della scorsa stagione, il migliore in campionato finora. In Torino-Inter il numero 10 non trova il gol che sarebbe valso un nuovo record, l’ennesimo di questa magica stagione. Tuttavia la sua prestazione risalta ugualmente, per motivi più tattici che statistici.

TORO EVOLUTO – Dopo un mese di maggio in cui ricorda al mondo di essere un predatore dell’area di rigore (chiedere a Milan e Fiorentina, tra le altre, per referenze), contro il Torino Lautaro Martinez ricopre una posizione quasi inedita. Lo si può vedere facilmente dalla mappa dei suoi tocchi (25 in totale):

La maggior parte dei tocchi di Lautaro Martinez si concretizza tra il centrocampo e l’inizio dell’area granata. In sostanza, il 10 dell’Inter gioca quasi nella posizione di enganche, fungendo da collante tra mediana e attacco. E proprio il gol del vantaggio nerazzurro è la summa del ruolo interpretato da Lautaro Martinez. È lui a scendere a prendersi il pallone nel cerchio di centrocampo, e a lanciare poi sulla destra, dove Romelu Lukaku piazzerà l’assist per il gol di Marcelo Brozovic. Un ennesimo step nel percorso di evoluzione del Toro di Bahia Blanca.