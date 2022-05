Lautaro Martinez, Cagliari bersaglio preferito: ma occhio ad un precedente

Lautaro Martinez è stato determinante in zona gol nelle ultime partite di Serie A. L’argentino, questa sera, scenderà in campo contro il Cagliari: i sardi sono la sua vittima preferita in Serie A ma occhio ad un precedente

NUMERI – Lautaro Martinez, è tornato a segnare con regolarità in Serie A. Il “Toro” infatti è reduce da cinque gol nelle ultime cinque presenze. Adesso, l’Inter, affronterà il Cagliari, per la gara in programma questa sera alle 20:45. E contro i sardi il numero 10 nerazzurro si esalta: l’argentino infatti ha segnato ben 6 gol in 7 partite contro i rossoblù mettendo a referto anche un assist, che la rendono la vittima preferita dell’argentino in Serie A. Un dato che fa ben sperare per il prosieguo della lotta scudetto contro il Milan. Contro i sardi, però, è arrivata anche una delle prestazioni peggiori del “Toro”: quella del gennaio del 2020 con l’argentino che nel finale di match venne espulso. Uno scenario che va assolutamente evitato, vista l’importanza enorme che ha il match di questa sera. Servirà mantenere i nervi saldi, anche se le cose dovessero mettersi male: l’Inter di questa stagione ha dimostrato, spesso, di poter sovvertire una brutta partenza. Empoli e Juventus possono confermare.