Lautaro Martinez e la benedizione di Messi: ora lo step decisivo

La netta crescita di Lautaro Martinez nelle ultime stagioni non si registra soltanto con le sue prestazioni in maglia Inter, ma anche con il miglioramento con la nazionale argentina. Tanto da valergli anche l’incoronazione di un certo Lionel Messi. E ora manca lo step decisivo.

INCORONAZIONE – Tra i tanti elogi ricevuti da Lautaro Martinez, ne spicca uno in particolare. Ovvero quello di Lionel Messi, non soltanto suo compagno di nazionale, nell’Argentina, ma anche il miglior giocatore probabilmente della storia. Dopo la perentoria vittoria – con punteggio tennistico – dell’Albiceleste contro la Bolivia, l’ex Barcellona ha decantato le lodi del capitano dell’Inter, in corsa per la vittoria del Pallone d’Oro, seppur alle spalle dei favoritissimi Vinicius Jr. e Jude Bellingham. Vittoria del premio o meno, per il Toro è comunque già un grandissimo successo ricevere i complimenti proprio di Lionel Messi, anche in virtù del suo status di leggenda nel calcio.

Lautaro Martinez e elogi da Pallone d’Oro di Lionel Messi. Ma manca uno step

PASSO DECISIVO – Per tenere fede alle parole e agli elogi di Lionel Messi e avere la concreta possibilità, un giorno, di vincere il Pallone d’Oro, per Lautaro Martinez c’è ancora un passo decisivo da compiere. Dopo aver vinto i Mondiali e la Copa América, con tanto di gol decisivo in finale contro la Colombia, oltre all’essere diventato capitano dell’Inter e campione d’Italia da capocannoniere, il numero 10 nerazzurro ha un importante compito. Che è ciò che, storicamente, ha funto da “ago della bilancia” per la vittoria del più importante premio calcistico a livello individuale. Ovvero la UEFA Champions League. Un trofeo che il capitano nerazzurro ha soltanto accarezzato nel 2023, con la finale giocata a testa alta contro il Manchester City. L’unico traguardo che manca ormai alla bacheca di Lautaro Martinez. E lo step decisivo per consacrarsi tra i migliori al mondo. Sulle orme di Lionel Messi.