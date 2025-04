Lautaro Martinez oltre al gol: in Bayern Monaco-Inter un’attenzione ‘nuova’

Lautaro Martinez apre le danze in Bayern Monaco-Inter (1-2), andati dei quarti di finale di Champions League. Il capitano firma il vantaggio, allungando in vetta alla classifica dei marcatori nerazzurri nella massima competizione europea. Tuttavia c’è un altro aspetto della sua prestazione che merita di essere evidenziato.

PROVA DA CAPITANO – Bayern Monaco-Inter porta indelebilmente la firma di Lautaro Martinez. Sia per il meraviglioso gol di trivela che porta in vantaggio i nerazzurri. Sia perché è un suo triangolo con Nicolò Barella ad aprire il campo e portare al raddoppio vincente di Davide Frattesi. Due azioni che non possono mancare dagli highlights della partita dell’Allianz Arena di Monaco. Ma che non bastano a raccontare e ad evidenziare l’ottima prestazione del capitano nerazzurro.

PULIZIA RARA – Lautaro Martinez ha giocato una partita solidissima in entrambe le fasi di gioco. Spendendo moltissime energie – in modo estremamente efficace – soprattutto in difesa e in copertura. Ma anche in fase di possesso e costruzione c’è un dato che va sottolineato più volte. Lautaro Martinez in Bayern Monaco-Inter ha toccato il pallone 39 volte, a fronte di una media di 25 tocchi a partita in Champions League (la fonte dei dati è Sofascore). Ma soprattutto ha messo a segno 18 passaggi, sbagliandone appena uno. Quando di solito la sua precisione si attesta all’82% (con 11 passaggi riusciti). Un dato che evidenzia ulteriormente la straordinaria concentrazione di Lautaro Martinez – e di conseguenza di tutta l’Inter – nell’approcciare questa partita. E che dovrà essere ribadita anche al ritorno (mercoledì prossimo a San Siro).