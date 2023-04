Lautaro Martinez, batterie da ricaricare: Inter-Monza a riposo

La stanchezza di Lautaro Martinez, protagonista della prima parte della stagione dell’Inter e reduce dalla vittoria del Mondiale, sta inevitabilmente impattando le sue prestazioni in questo momento delicato. Contro il Monza dovrebbe restare a riposo, per cercare di ricaricare le batterie.

SCARICO – Scelte sbagliate, poca lucidità, mancanza di gol. Lautaro Martinez, dopo il rigore sbagliato contro lo Spezia, è entrato totalmente in una spirale negativa. Frutto anche della stanchezza che sta uscendo proprio ora, nel periodo più delicato e importante per l’Inter di Simone Inzaghi. L’argentino ha trascinato l’attacco della squadra nella prima parte di stagione, mettendo a segno un totale di 14 gol in campionato. Ora però le batterie sono scariche e vanno ricaricate al più presto, perché restano ancora tante, troppe partite importanti da giocare. E Lautaro Martinez, ai nerazzurri, serve come l’ossigeno.

RIPOSO – Per questo Lautaro Martinez dovrebbe restare a riposo in Inter-Monza. Con la speranza che non serva nemmeno il suo ingresso a gara in corso. Una settimana intera per tirare il fiato, prima del ritorno di San Siro in programma mercoledì contro il Benfica. Nella gara di campionato di domani è probabile la partenza di Joaquin Correa dal primo minuto al suo posto, al fianco di Romelu Lukaku. Il modo migliore che ha adesso Lautaro Martinez per tornare a essere utile per l’Inter è quello di ritrovare energie fisiche e mentali. Per un rush finale da protagonista.