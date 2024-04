Lautaro Martinez apre la strada a Sanchez! Pavard ha già un ‘vice’

Lautaro Martinez e Pavard sono stati ammoniti con l’Udinese e quindi, essendo entrambi diffidati, salteranno Inter-Cagliari. I due nerazzurri saranno dunque presenti contro il Milan. Inzaghi in attacco potrebbe finalmente puntare su Sanchez dal 1′: il cileno è in forma e adesso se lo merita. In difesa scelta quasi scontata

L’ORA DEL CAMPEON – Lautaro Martinez e Benjamin Pavard salteranno Inter-Cagliari, sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, ma ci saranno contro il Milan nella sfida che potrebbe valere lo scudetto della seconda stella. Questo vuol dire che contro gli uomini di Claudio Ranieri, Simone Inzaghi dovrà modificare il suo undici iniziale. Con l’assenza del capitano nerazzurro, scatta finalmente l’ora di Alexis Sanchez. Finalmente perché ha dimostrato nelle ultime partite di essere in un buon momento, meritando dunque una chance dal 1′.

SCELTA SCONTATA – Anche Marko Arnautovic è entrato benissimo contro l’Udinese, a maggior ragione considerando la lunga assenza, ma ancora non può avere la brillantezza giusta per scendere in campo da titolare. In difesa, con l’assenza di Benjamin Pavard, la scelta più scontata sarebbe quella di Yann Bisseck con Francesco Acerbi al centro e il probabile ritorno di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. L’Inter si ritroverà presto ad Appiano Gentile per iniziare a lavorare in vista del Cagliari e ne sapremo di più sulle possibili scelte di Inzaghi e sulle condizioni di Bastoni.