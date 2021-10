Lautaro Martinez, ancora di salvezza per Inzaghi: prossimi impegni infuocati

Lautaro Martinez e Dzeko sono l’ancora di salvezza per Simone Inzaghi. E molto probabilmente lo saranno anche sabato alle ore 18.00, quando all’Olimpico i nerazzurri sfideranno la Lazio di Sarri. L’argentino ancora una volta dovrà fare gli straordinari

TANTI IMPEGNI – Lautaro Martinez, più di Edin Dzeko, è atteso da giornate infuocate. Prima di tutto l’ultimo impegno con l’Argentina che lo vedrà rientrare a Milano nella migliore delle ipotesi venerdì notte, vale a dire a pochissime ore dalla sfida con la Lazio. In seguito l’Inter è atteso dallo Sheriff in Champions League, un match fondamentale per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi. Domenica prossima sarà invece la volta della Juventus, che farà visita ai Campioni d’Italia a San Siro.

ENERGIE SUPPLEMENTARI – Impegni di una certa importanza per la squadra di Simone Inzaghi che in campionato non vuole perdere terreno dai primi posti e in Champions spera di strappare un pass che attualmente è complicato ma (ancora) non impossibile. Va da sé che il tecnico nerazzurro, complici anche le condizioni non perfette di Joaquin Correa (vedi articolo), non potrà prescindere dal numero 10 nerazzurro che in coppia con Dzeko assicura gol e punti. Servirà trovare energie supplementari e lucidità, ma Inzaghi sa di essere in buone mani.