Lautaro Martinez ancora a secco in Champions: la crescita passa da qui

Lautaro Martinez ha chiuso la fase a gironi della UEFA Champions League senza alcun gol all’attivo. Nonostante si sia ritrovato in Serie A dopo un periodo di appannamento, in Europa sta ancora faticando a ingranare. La crescita passa proprio da qui.

DIFFERENZE – Ritrovato in Serie A, ancora a secco in Champions League. Questa in sintesi questa prima parte di stagione di Lautaro Martinez che è tornato a segnare in campionato (raggiungendo quota 8 gol) dopo un periodo di appannamento, ma che in Europa ancora non riesce a lasciare il segno. O meglio, ci era riuscito contro lo Shakhtar Donetsk, se non fosse stato per l’incomprensibile decisione da parte del direttore di gara di annullare la rete. In ogni caso troppo poco per colui che deve essere il presente e soprattutto il futuro dell’Inter. Anche alla luce di un cospicuo adeguamento dell’ingaggio, con il rinnovo di contratto di poche settimane fa.

Lautaro Martinez, agli ottavi di Champions League necessario migliorare

CRESCITA – Il passaggio da “giocatore con potenzialità” a “top player” passa proprio da momenti come questo. Lautaro Martinez è chiamato a dare di più perché deve e soprattutto può farlo. In Europa la sua grande occasione arriverà agli ottavi di finale, dove al 90% l’Inter incontrerà subito una corazzata da affrontare. Sono proprio questi gli avversari contro cui Lautaro Martinez deve dimostrare la sua crescita e la sua voglia di diventare un vero campione. Perché tutti si aspettano di più da lui, specialmente quando il livello si alza. E sicuramente dal prossimo turno si alzerà vertiginosamente.