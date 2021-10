Lautaro Martinez al centro del nuovo progetto Inter! A breve giro di rinnovi

Lautaro Martinez ha scelto l’Inter e viceversa. Il futuro dell’attaccante argentino sarà ancora interista, sebbene in questo periodo non sia così scontato rispettare un accordo contrattuale pluriennale. E in casa nerazzurra di importanti rinnovi in ballo ce ne sono molti in questi mesi

RINNOVO NUMERO 1(0) – Nei prossimi giorni, al più settimane, le trattative per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez cesseranno. In favore della fumata bianca tanto attesa. Le parole dell’agente Alejandro Camano (vedi dichiarazioni) confermano le intenzioni di entrambe le parti di continuare insieme. L’Inter ha scelto di puntare sull’attaccante argentino e viceversa. Non a caso in estate i sacrifici sul mercato sono stati altri. Rinnovare il contratto del numero 10 argentino fino al 30 giugno 2026, adeguando nettamente l’ingaggio al rialzo, è un segnale dell’Inter. Soprattutto in prossimità dell’uscita di Alexis Sanchez (vedi focus). A breve sarà Lautaro Martinez il calciatore nerazzurro con l’ingaggio più alto in rosa? Il monte ingaggi dell’Inter è ancora in fase di tagli, ma i rinnovi previsti entro fine stagione lo stravolgeranno nuovamente (vedi focus). Nettamente…