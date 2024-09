Lautaro Martinez ago della bilancia di Udinese-Inter: decisione non facile

Lautaro Martinez è uno dei temi più caldi attorno alle questioni di casa Inter. La mancanza di gol e di condizione del capitano preoccupa e, in questo senso, è lui il vero ago della bilancia in vista della trasferta contro l’Udinese.

CONDIZIONE DA RECUPERARE – Con zero gol all’attivo, la stagione di Lautaro Martinez è partita decisamente in maniera diversa rispetto alla scorsa, conclusa poi con il titolo di capocannoniere. Per l’argentino, va detto, questo inizio non è stato particolarmente facile. Le tante partite in maglia nerazzurra lo scorso anno, la Copa América con l’Argentina terminata soltanto a metà luglio e il rientro anticipato in Italia dopo i problemi muscolari nel precampionato per Mehdi Taremi. Senza contare, in tutto questo, l’affaticamento muscolare a causa di cui ha saltato la gara contro il Lecce in casa alla seconda giornata. Insomma, tanti i motivi che portano a comprendere l’inizio difficoltoso per Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez, decisione in corso per Inzaghi in vista di Udinese-Inter

AGO DELLA BILANCIA – In occasione di Udinese-Inter di sabato alle 15, Lautaro Martinez è il grosso dubbio di formazione per Simone Inzaghi. Che da una parte non vorrebbe rinunciare al suo capitano, ma dall’altra deve anche considerare proprio il suo stato di forma e la necessità di tornare al 100% a livello fisico. Una decisione non facile da prendere anche per gli equilibri di squadra, considerando anche l’assenza del vice-capitano Nicolò Barella, che resterà fuori per infortunio fino al rientro dalla sosta per le nazionali, in concomitanza della trasferta sul campo della Roma di Ivan Juric. Mentre anche Marcus Thuram attende di capire quale sarà la decisione in vista della trasferta in Friuli, considerando la presenza praticamente certa di Mehdi Taremi.