Lautaro Martinez a secco da un mese, contro la Salernitana un dato confortante

L’Inter oggi contro la Salernitana è chiamata a rispondere agli ultimi tre risultati negativi consecutivi. Dovrà farlo soprattutto in trasferta, dove fin qui ha subito ventiquattro gol e perso sei delle dieci sconfitte totali in questo campionato. Contro i granata si spera possa tornare a segnare Lautaro Martinez, a secco da un mese.

COSÌ NON VA – Il secondo crollo stagionale più importante dell’Inter dopo quello di inizio stagione coincide, non a caso, con il più classico dei “momenti no” di Lautaro Martinez. Sia chiaro, l’attaccante argentino in questa stagione più volte si è caricato l’Inter sulle spalle da solo. Non a caso è secondo nella classifica marcatori in Serie A a quota 14 gol realizzati dietro a Victor Osimhen che viaggia come il suo Napoli. Ma non è un caso se nel mese con zero gol all’attivo di Lautaro Martinez coincide anche la lunga serie di risultati negativi da parte dell’Inter. Come se non bastasse, l’attaccante non solo non riesce a segnare, ma neanche a trovare la porta realizzando pochissimi tiri in porta (vedi QUI).

DATO CONFORTANTE – Per questo motivo contro la Salernitana, l’obiettivo sarà quello di tornare a segnare, ma soprattutto a vincere e possibilmente senza subire gol. La stagione entra nel vivo e non sono ammessi più scherzi o cali di concentrazione. Un dato confortante, però, viene in soccorso dell’attaccante argentino. Lautaro Martinez, difatti, proprio contro la Salernitana ha segnato in carriera ben 5 gol in tre sfide totali, inclusa una delle sue due triplette realizzate in Serie A lo scorso 4 marzo 2022 a San Siro.