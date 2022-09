Lautaro Martinez a secco da quattro partite. Udinese-Inter per ripartire

Lautaro Martinez scenderà quasi certamente in campo dal 1′ in Udinese-Inter. L’argentino, a secco da quattro partite, deve ritrovare il gol

RIPARTENZA – Lautaro Martinez è a secco da quattro partite. Un digiuno quasi insolito per l’argentino che, dopo aver finito in crescendo lo scorso campionato, aveva iniziato bene anche questa stagione, ergendosi a capocannoniere dell’Inter con 3 reti consecutive contro Spezia, Lazio e Cremonese. Poi lo stop, fra campionato e Champions League ed un digiuno che l’attaccante spera di spezzare quest’oggi contro l’Udinese. A differenza di altri famosi “digiuni” del numero 10 nerazzurro, quello attuale non è coinciso con un calo delle prestazioni, anzi. Nella sfida contro il Torino, ad esempio, Lautaro Martinez è stato certamente uno dei più positivi in campo dimostrando un attitudine al sacrificio non comune per un attaccante del suo livello. Segno che, il numero 10 nerazzurro, è sempre più leader della squadra e consapevole che si può essere decisivi anche senza segnare. Ma, è chiaro, che per un attaccante il gol è “il pane quotidiano”: tornare a “timbrare il cartellino” non sarebbe di certo un dispiacere per il “Toro”.