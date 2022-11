Lautaro Martinez a Inter-mittenza: una discontinuità troppo frequente

Lautaro Martinez è tornato a non segnare. Nessun allarme, sia chiaro, ma l’argentino è già a secco da quattro giornate e contro la Juventus ha sprecato due occasioni che avrebbero cambiato la partita. Simone Inzaghi dovrà lavorare soprattutto sulla discontinuità del suo centravanti “di punta” (in assenza di Romelu Lukaku).

ALTALENANTE – Non solo i troppi gol subiti in trasferta e una mentalità “fragile” dopo aver subito gol. Per Simone Inzaghi c’è anche da risolvere la questione legata a Lautaro Martinez. L’argentino da quando è arrivato all’Inter ha sempre mostrato le sue grandissime qualità, attirando l’attenzione anche dei migliori club presenti in Europa. Uno dei suoi problemi principali, però, è sempre stata la discontinuità. In alcune fasi della stagione, l’ex Racing attraversa dei momenti di “stallo” che alla lunga rischiano di compromettere l’andamento anche dell’Inter, che ora più che mai si affida ai gol dell’argentino in assenza dell’infortunato Romelu Lukaku. Dopo aver interrotto il digiuno di otto gare segnando quattro reti in tre match, Lautaro Martinez è tornato a non segnare. La nuova serie “negativa” è partita contro il Viktoria Plzen, passando anche da Sampdoria, Bayern Monaco e ultima su tutti la sfida con la Juventus, dove ha sprecato due occasioni da gol che avrebbero potuto cambiare la partita. Per chiudere al meglio questa prima parte di stagione e riprendere al meglio nel 2023, Simone Inzaghi avrà bisogno del miglior Lautaro Martinez. In coppia con un rigenerato Romelu Lukaku – si spera -, la situazione potrebbe cambiare.